Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матс Виландер оценил шансы Федерера сыграть на Уимблдоне-2023, когда ему будет 41 год

Матс Виландер оценил шансы Федерера сыграть на Уимблдоне-2023, когда ему будет 41 год
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер рассказал, что думает по поводу шансов 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера выступить на Уимблдоне 2023 года. Ранее Федерер, которому в августе 2022 года исполнится 41 год, заявил, что намерен ещё как минимум раз сыграть на Уимблдоне.

«Я не думаю, что Федерер вернётся, если не почувствует, что находится на уровне, на котором можно конкурировать с большинством соперников. Уверен ли он, что выйдет на центральный корт Уимблдона и сыграет с Новаком Джоковичем в следующем году в четвертьфинале и почувствует, что у него есть шанс? Не думаю, что он знает.

Но я почти уверен, что мы его увидим. Если у него будет физическая возможность, я очень, очень надеюсь, что мы увидим, как он сыграет ещё один Уимблдон, а может быть, и больше», — цитирует Виландера Eurosport.

Надаль опередил Федерера на $ 100 тыс. Сколько зарабатывают на корте звёзды тенниса Надаль опередил Федерера на $ 100 тыс. Сколько зарабатывают на корте звёзды тенниса

Даниил Медведев чеканит теннисный мяч:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022