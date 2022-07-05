Матс Виландер оценил шансы Федерера сыграть на Уимблдоне-2023, когда ему будет 41 год

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер рассказал, что думает по поводу шансов 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера выступить на Уимблдоне 2023 года. Ранее Федерер, которому в августе 2022 года исполнится 41 год, заявил, что намерен ещё как минимум раз сыграть на Уимблдоне.

«Я не думаю, что Федерер вернётся, если не почувствует, что находится на уровне, на котором можно конкурировать с большинством соперников. Уверен ли он, что выйдет на центральный корт Уимблдона и сыграет с Новаком Джоковичем в следующем году в четвертьфинале и почувствует, что у него есть шанс? Не думаю, что он знает.

Но я почти уверен, что мы его увидим. Если у него будет физическая возможность, я очень, очень надеюсь, что мы увидим, как он сыграет ещё один Уимблдон, а может быть, и больше», — цитирует Виландера Eurosport.

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