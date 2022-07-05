Ник Кирьос описал себя одним словом после выхода в четвертьфинал Уимблдона
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40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос описал себя одним словом, после того как вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В матче четвёртого круга он обыграл представителя США Брэндона Накашиму со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2.
«Воин», — написал Кирьос в своих социальных сетях.
Следующим соперником Ника станет представитель Чили Кристьян Гарин. Матч состоится завтра, 6 июля. Общий призовой фонд соревнований в Лондоне составил £ 40 350 000. Его действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
Расписание четвертьфиналов Уимблдона-2022 на 5 июля (мужчины)
15:30 — Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 10)
16:30 — Давид Гоффен (Бельгия) — Кэмерон Норри (Британия, 9)
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