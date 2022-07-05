Алькарас отказался оценить шансы Синнера с Джоковичем на Уимблдоне и пояснил, почему
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Седьмая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас отказался отвечать на вопрос, как он оценивает шансы итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Матч Джокович — Синнер состоится сегодня, 5 июля.
«Я не могу ответить, потому что я проиграл. Имею в виду, что поэтому не могу ответить», — приводит слова Алькараса Daily Express.
Напомним, Алькарас уступил Синнеру в четвёртом круге Уимблдона со счётом 1:6, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6.
Расписание четвертьфиналов Уимблдона-2022 на 5 июля (мужчины)
15:30 — Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 10)
16:30 — Давид Гоффен (Бельгия) — Кэмерон Норри (Британия, 9)
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