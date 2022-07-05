Слоан Стивенс показала фото с 60-летним Томом Крузом. Эжени Бушар отреагировала
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Победительница Открытого чемпионата США 2017 года, бывшая третья ракетка мира, американка Слоан Стивенс опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке, сделанном на Гран-при Великобритании Формулы-1 в Сильверстоуне, Стивенс стоит рядом с известным голливудским актёром Томом Крузом. 3 июля Крузу исполнилось 60 лет.
На фото отреагировала финалистка Уимблдона 2014 года, канадка Эжени Бушар.
«Чувиха», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива слоан стивенс
Напомним, 29-летняя Слоан Стивенс выступала на Уимблдоне 2022 года, однако проиграла в первом же круге. Её соперницей была представительница Китая Чжэн Циньвэнь, одержавшая победу со счётом 7:6, 7:5.
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