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Кристьян Гарин назвал теннисиста, который лучше всех подаёт

Кристьян Гарин назвал теннисиста, который лучше всех подаёт
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Чилийский теннисист Кристьян Гарин, который завтра, 6 июля, сыграет в четвертьфинале Уимблдона, назвал теннисиста с наилучшей подачей в туре. По его мнению, это австралиец Ник Кирьос, который станет его соперником в четвертьфинале.

«Я считаю, что Ник очень хороший игрок. Как по мне, у него, вероятно, лучшая подача в туре.

Да, я в четвертьфинале, и понятно, что придётся играть с лучшими теннисистами в мире. Для меня он один из тех, за которыми мне нравится наблюдать. Он очень хорош в теннисе. Я считаю, что Ник должен быть посеян, потому что для меня он один из лучших игроков в туре и, само собой, на траве», — приводит слова Гарина The West Australian.

Кирьос в шаге от полуфинальной битвы с Надалем. Турнирные расклады и сетка Уимблдона Кирьос в шаге от полуфинальной битвы с Надалем. Турнирные расклады и сетка Уимблдона

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