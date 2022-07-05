Савчук: удивляет, насколько поверхностно люди вникают в ситуацию на Украине

Бывшая 79-я ракетка мира, украинка Ольга Савчук прокомментировала идею полного отстранения от соревнований теннисистов из России и Беларуси.
«Есть тренеры и игроки, которые говорили лично мне, что поддерживают полный бан и решение Уимблдона, но таких меньшинство. Я заметила, что когда спрашиваю кого-то лично, то эти люди соглашаются с решением про полное отстранение, но не заявляют об этом вслух. А когда дают интервью — говорят совсем другое. Очень удивляет, насколько поверхностно люди вникают в эту ситуацию», — приводит слова Савчук «Большой теннис Украины».
Напомним, российские и белорусские теннисисты отстранены от Уимблдона-2022. Это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают спортсменам выступать в нейтральном статусе. За такое решение ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.
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