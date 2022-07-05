«Нонсенс». Украинская теннисистка Савчук — о лидерстве Медведева в рейтинге АТР

Бывшая 79-я ракетка мира, украинка Ольга Савчук возмутилась решением ATP и WTA не начислять очки участникам Уимблдона-2022.
«Я не понимаю, почему организаторам Туров трудно узнать наше мнение. Такое ощущение, будто они пытаются как-то приглушить эту тему и не берут в расчёт мнение украинских игроков, особо не реагируют на их заявления. Поддерживают своим решением российских и белорусских игроков. Если я правильно понимаю, то из-за решения не давать очки на Уимблдоне-2022 теперь российский игрок станет первым в мире (на самом деле Даниил Медведев стал №1 ещё до Уимблдона. — «Прим. Чемпионата»). Это просто нонсенс — то, как своим решением они к этому привели», — цитирует Савчук «Большой теннис Украины».
Напомним, российские и белорусские теннисисты отстранены от Уимблдона-2022. Это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают спортсменам выступать в нейтральном статусе. За такое решение ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.
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