Новак Джокович высказался о поведении Стефаноса Циципаса в матче с Кирьосом на Уимблдоне

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал поведение грека Стефаноса Циципаса в матче третьего круга Уимблдона с австралийцем Ником Кирьосом. Напомним, Циципаса оштрафовали на $ 10 тыс. за неспортивное поведение, поскольку по ходу встречи Стефанос выбил мяч на трибуны и получил два предупреждения.
Джокович вспомнил, как в 2020 году попал мячом в линейного судью на US Open.
«То, что случилось со мной на US Open, почти случилось с Циципасом. Ему повезло, потому что мяч полетел не прямо в зрителей, а в стену, а затем попал в кого-то в толпе, — он ведь очень сильно ударил по мячу.
У меня была такая ситуация в прошлом, и я знаю, как это может огорчать на корте. Мне стыдно в такие моменты, я всегда сожалею, когда совершаю подобную ошибку, и прошу прощения перед миром, потому что понимаю, что такое поведение неуместно. Я надеюсь, что Циципас сам понимает, что это ошибка и что ему очень повезло. Он рисковал в кого-то попасть и быть дисквалифицированным», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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