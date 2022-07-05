Новак Джокович высказался о поведении Стефаноса Циципаса в матче с Кирьосом на Уимблдоне

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал поведение грека Стефаноса Циципаса в матче третьего круга Уимблдона с австралийцем Ником Кирьосом. Напомним, Циципаса оштрафовали на $ 10 тыс. за неспортивное поведение, поскольку по ходу встречи Стефанос выбил мяч на трибуны и получил два предупреждения.

Джокович вспомнил, как в 2020 году попал мячом в линейного судью на US Open.

«То, что случилось со мной на US Open, почти случилось с Циципасом. Ему повезло, потому что мяч полетел не прямо в зрителей, а в стену, а затем попал в кого-то в толпе, — он ведь очень сильно ударил по мячу.

У меня была такая ситуация в прошлом, и я знаю, как это может огорчать на корте. Мне стыдно в такие моменты, я всегда сожалею, когда совершаю подобную ошибку, и прошу прощения перед миром, потому что понимаю, что такое поведение неуместно. Я надеюсь, что Циципас сам понимает, что это ошибка и что ему очень повезло. Он рисковал в кого-то попасть и быть дисквалифицированным», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: