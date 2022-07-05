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Татьяна Мария впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

Татьяна Мария впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»
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Теннисистка из Германии Татьяна Мария вышла в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче Мария обыграла соотечественницу Юле Нимайер со счётом 4:6, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Мария четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Нимайер подала три эйса, 11 раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Для 34-летней Марии, занимающей 103-е место в рейтинге WTA, это первый в карьере выход в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее немецкая теннисистка завершала выступления в первом или втором круге и лишь однажды, на Уимблдоне-2015, дошла до третьего круга.

За выход в финал Мария сыграет с победительницей матча между чешкой Мари Боузковой и третьей сеяной Онс Жабер из Туниса.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
05 июля 2022, вторник. 15:10 МСК
Татьяна Мария
103
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		2 5
         
Юле Нимайер
97
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Комментарии
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