Татьяна Мария впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

Теннисистка из Германии Татьяна Мария вышла в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче Мария обыграла соотечественницу Юле Нимайер со счётом 4:6, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Мария четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Нимайер подала три эйса, 11 раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Для 34-летней Марии, занимающей 103-е место в рейтинге WTA, это первый в карьере выход в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее немецкая теннисистка завершала выступления в первом или втором круге и лишь однажды, на Уимблдоне-2015, дошла до третьего круга.

За выход в финал Мария сыграет с победительницей матча между чешкой Мари Боузковой и третьей сеяной Онс Жабер из Туниса.