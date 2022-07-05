Адвокаты Ника Кирьоса опровергли информацию о предъявленных теннисисту обвинениях

Адвокатская контора, защищающая интересы австралийского теннисиста Ника Кирьоса, выпустила пресс-релиз, в котором опровергла информацию о том, что спортсмену предъявлены обвинения в нападении на бывшую девушку.

«Сегодняшние заголовки в СМИ о том, что мистеру Кирьосу «предъявлено обвинение», являются неточными. На данный момент суд не рассматривал обвинения, и мистер Кириос не считается обвиняемым в совершении преступления до первого заседания суда», – говорится в пресс-релизе.

Речь идёт об инциденте, который имел место в декабре 2021 года. Тогда Кирьос грубо схватил свою бывшую девушку Кьяру Пассари. Ник должен предстать перед судом 2 августа.



В настоящее время 27-летний Ник Кирьос находится в Лондоне (Великобритания). Теннисист принимает участие в Уимблдонском турнире. Завтра, 6 июля, он сыграет в четвертьфинале с представителем Чили Кристьяном Гарином.