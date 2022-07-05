Джокович — о четвертьфинале с Синнером: переломным моментом был туалетный перерыв

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как сумел отыграться с 0-2 по сетам в четвертьфинале Уимблдона с итальянцем Янником Синнером – 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.
«Что касается первых двух сетов, то по сравнению с последними тремя это был другой матч. Две партии соперник играл лучше. Потом я взял туалетный перерыв, ушёл с корта и немного освежился. Немного поговорил с собой в зеркале… На самом деле – всё так и было.
Порой, если у тебя не идёт игра, а соперник доминирует, требуется небольшой перерыв и разговор с собой. Необходимо перезагрузиться и заново собраться с мыслями. Мне повезло, что я очень хорошо начал третий сет, сделал брейк. Это придало уверенности. К тому же я заметил некоторые сомнения в игре и движениях Янника. Опыт подобных матчей помог справиться с давлением.
Переломным моментом был туалетный перерыв. Я профессионально играю в теннис уже 20 лет, но по-прежнему сталкиваюсь с теми же сомнениями, что и все остальные. Внутренняя борьба – всегда главная борьба на корте во время матча. И когда ты в ней побеждаешь, внешние обстоятельства обычно складываются в твою пользу», — сказал Джокович в интервью на корте.
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