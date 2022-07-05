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Жабер вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв Боузкову

Жабер вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв Боузкову
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в полуфинал Уимблдона. Третья сеяная Жабер в четвертьфинальном матче нанесла поражение представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 3:6, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Жабер ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Боузкова обошлась без эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта.

Ранее лучшим достижением Жабер на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал на Australian Open – 2020 и Уимблдоне- 2021.

За выход в финал Уимблдона Жабер сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией.

Российские и белорусские теннисисты отстранены от участия на Уимблдоне из-за ситуации на Украине. В связи с этим АТР и WTA решили не начислять рейтинговые очки на турнире.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
05 июля 2022, вторник. 19:40 МСК
Мари Боузкова
66
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 1
3 		6 6
         
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
Новости. Теннис
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