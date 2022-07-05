Жабер вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв Боузкову

Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в полуфинал Уимблдона. Третья сеяная Жабер в четвертьфинальном матче нанесла поражение представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 3:6, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
Жабер ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Боузкова обошлась без эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта.
Ранее лучшим достижением Жабер на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал на Australian Open – 2020 и Уимблдоне- 2021.
За выход в финал Уимблдона Жабер сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией.
Российские и белорусские теннисисты отстранены от участия на Уимблдоне из-за ситуации на Украине. В связи с этим АТР и WTA решили не начислять рейтинговые очки на турнире.
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