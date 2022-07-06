Шведский теннисист Элиас Имер разбил видеокамеру на челленджере АТР в Зальцбурге

Шведский теннисист Элиас Имер разбил видеокамеру транслирующего канала во время матча первого круга челленджера АТР в Зальцбурге.

В первом сете встречи с французом Корентеном Муте при счёте 4:5 (15:30) на своей подаче Имер допустил очередную ошибку. Раздосадованный Элиас, получив следующий мяч от болбоя, слёту отправил его себе за спину и попал точно в камеру, от чего объектив разлетелся на мелкие осколки.

Матч Имер проиграл Муте за 1 час 28 минут со счётом 4:6, 3:6. Элиас не подал ни одного эйса и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Муте использовал все четыре возможности взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал челленджера АТР в Зальцбурге Муте сыграет с пятым сеяным Микаэлем Имером.