Шведский теннисист Элиас Имер разбил видеокамеру на челленджере АТР в Зальцбурге
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Шведский теннисист Элиас Имер разбил видеокамеру транслирующего канала во время матча первого круга челленджера АТР в Зальцбурге.
В первом сете встречи с французом Корентеном Муте при счёте 4:5 (15:30) на своей подаче Имер допустил очередную ошибку. Раздосадованный Элиас, получив следующий мяч от болбоя, слёту отправил его себе за спину и попал точно в камеру, от чего объектив разлетелся на мелкие осколки.
Матч Имер проиграл Муте за 1 час 28 минут со счётом 4:6, 3:6. Элиас не подал ни одного эйса и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Муте использовал все четыре возможности взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал челленджера АТР в Зальцбурге Муте сыграет с пятым сеяным Микаэлем Имером.
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