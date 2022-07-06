«Крылья активированы». Новак Джокович выложил яркое фото с 1/4 Уимблдона с Синнером
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Вчера, 5 июля, Джокович в четвертьфинале Уимблдона обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера, несмотря на то что уступал 0:2 по сетам.
«Крылья активированы», — написал он, прикрепив текст к соответствующим кадрам из матча.
Фото: из соцсетей новака джоковича
В полуфинале Уимблдона Джокович сыграет с британцем Кэмероном Норри, который в своём четвертьфинале обыграл бельгийца Давида Гоффена. Оставшиеся четвертьфиналы состоятся сегодня, 6 июля: Кристьян Гарин (Чили) — Ник Кирьос (Австралия) и Тейлор Фритц (США) — Рафаэль Надаль (Испания).
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