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Онс Жабер опубликовала эмоциональный пост после выхода в полуфинал Уимблдона

Онс Жабер опубликовала эмоциональный пост после выхода в полуфинал Уимблдона
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Вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер опубликовала эмоциональный пост в своих социальных сетях. Вчера, 5 июля, Жабер вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв в четвертьфинале представительницу Чехии Мари Боузкову со счётом 3:6, 6:1, 6:1.

«Особые чувства! Полуфиналы, я иду! Ялла!» — написала Онс.

За выход в финал Уимблдона Онс Жабер сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией, которая в своём четвертьфинале обыграла свою соотечественницу Юле Нимайер.

Расписание четвертьфиналов Уимблдона-2022 на 6 июля (женщины)
15:00 — Айла Томлянович (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 17)
15:30 — Симона Халеп (Румыния, 16) — Аманда Анисимова (США, 20)

Без наших, но с рекордным призовым фондом. Кому достанутся £ 40 млн Уимблдона? Без наших, но с рекордным призовым фондом. Кому достанутся £ 40 млн Уимблдона?

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