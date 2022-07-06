Серена Уильямс оставила философский пост в соцсетях

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс написала философский пост в своих социальных сетях.

«Вера — моя внутренняя сила. Когда цель состоит в том, чтобы достичь чего-то, чего ты раньше не делал, нужно верить, что ты в состоянии преодолеть любой вызов», — написала Уильямс.

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Серена Уильямс не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан. Ранее Уильямс-младшая семь раз выигрывала этот турнир в одиночном разряде.

Ранее Матс Виландер объяснил, как Серена Уильямс ещё может выиграть турнир «Большого шлема».

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