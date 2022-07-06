Серена Уильямс оставила философский пост в соцсетях
Поделиться
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс написала философский пост в своих социальных сетях.
«Вера — моя внутренняя сила. Когда цель состоит в том, чтобы достичь чего-то, чего ты раньше не делал, нужно верить, что ты в состоянии преодолеть любой вызов», — написала Уильямс.
Напомним, на Уимблдоне 2022 года Серена Уильямс не смогла преодолеть барьер первого раунда. Она в трёх сетах уступила представительнице Франции Армони Тан. Ранее Уильямс-младшая семь раз выигрывала этот турнир в одиночном разряде.
Ранее Матс Виландер объяснил, как Серена Уильямс ещё может выиграть турнир «Большого шлема».
Что едят теннисисты в перерывах матчей?
Комментарии
- 6 июля 2022
-
09:49
-
09:41
-
09:33
-
09:23
-
09:14
-
09:01
-
08:33
-
08:29
-
08:23
-
07:43
-
00:22
- 5 июля 2022
-
23:40
-
23:16
-
21:43
-
21:31
-
20:39
-
20:20
-
19:36
-
19:16
-
18:27
-
17:42
-
16:11
-
15:24
-
14:45
-
14:13
-
13:24
-
13:14
-
11:57
-
11:19
-
11:13
-
11:00
-
10:55
-
10:14
-
10:01
-
09:35
Партнерский контент