Новак Джокович обратился к Яннику Синнеру после победы над ним в четвертьфинале Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обратился к итальянцу Яннику Синнеру после того, как победил его в четвертьфинале Уимблдонского турнира. Джокович обыграл 20-летнего Синнера со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.

«Должен поздравить Янника с прекрасной битвой. Уверен, у него ещё будут возможности в больших играх. Он очень зрелый для своего возраста. В последние годы он уже утвердился в качестве игрока топ-10, топ-15.

Впереди у него много времени. Сегодня ему не повезло, но он провёл очень хороший турнир. Желаю ему удачи в оставшейся части сезона», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

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