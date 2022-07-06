Тренер Надаля — о целях на турнир: мы не думали о победе, но сейчас Рафа один из фаворитов

Франсиско Ройг, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал, какие планы у команды были на этот Уимблдон.
«Цель заключалась в том, чтобы продолжать играть лучше с каждым днём. Сейчас мы в другой ситуации. Учитывая, как всё складывается в последнее время, мы можем быть счастливы после трёх лет без игры на траве. Пока у нас всё хорошо. Когда мы приехали, то не думали о победе, но сейчас он в числе фаворитов», — приводит слова Франсиско Ройга ATP Tour.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв в рамках четвёртого круга представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). В четвертьфинале соперником испанца стал американец Тейлор Фритц.
Франсиско Ройг работает с Надалем с 2005 года.
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