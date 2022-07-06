Андрей Рублёв рассказал, почему решил доиграть грунтовый сезон, а не готовиться к харду

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему он решил доиграть грунтовый сезон, а не готовиться к харду.

«Решил просто поиграть ещё матчи, почувствовать уверенность. Потому что если сразу ехать на хардовый сезон, на все основные турниры, то есть риск допустить ошибку и сыграть не очень, а это может многого стоить. Поэтому хочется чуть-чуть поиграть до американского тура, чтобы просто почувствовать лишнюю уверенность», — приводит слова Рублёва телеграм-канал Максима Янчевского.

Восьмую ракетку мира мы можем скоро увидеть на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Турнир пройдёт с 30 июля по 7 августа. Вместе с Андреем на турнире выступят австралиец Ник Кирьос, американец Тейлор Фритц, болгарин Григор Димитров и другие.