Тренер Фритца дал совет Тейлору перед четвертьфиналом с Надалем на Уимблдоне

Майкл Расселл, тренер американского теннисиста Тейлора Фритца, дал совет подопечному перед его четвертьфиналом Уимблдона с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. Матч Фритц — Надаль состоится сегодня, 6 июля.
Тренер вспомнил, как ранее в этом году Фритц победил Надаля в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. По его словам, Тейлору нужно действовать агрессивно.
«Такая победа добавляет уверенности. Ему нужно воспользоваться этой уверенностью, верить в себя, когда он выйдет на корт.
Ему нужно играть агрессивно. Тейлор играет в свой лучший теннис, когда сильно подаёт, агрессивно играет, «выбивает» ракетку из рук оппонента. Он остаётся сосредоточенным и не ввязывается в пассивную игру, в длинные розыгрыши. Это не его стиль», — приводит слова тренера пресс-служба ATP.
Что едят теннисисты в перерывах матчей?
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