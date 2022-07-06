Доминик Тим выложил эмоциональный пост после долгожданной победы

Бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим поделился эмоциями после первой победы с 12 мая 2021 года.
«Моя улыбка на лице говорит сама за себя! Я так доволен своим сегодняшним матчем, ведь это была особенная победа здесь, дома, в Австрии, на глазах у потрясающей публики.
Это был долгий путь, и я знаю, что мне ещё предстоит проделать большую работу, чтобы вернуться к своей лучшей форме, но я уверен, что доберусь туда.
Спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня в эти трудные времена. Я не смог бы сделать это без вас», — написал Доминик Тим в своих социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Доминика Тима
Тим, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение соотечественнику Филипу Мисоличу, начавшему турнир с квалификации, со счётом 6:4, 7:5.
В планах Тима также выступление на грунтовых турнирах в Бостаде, Гштааде и Гамбурге.
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