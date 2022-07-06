Новак Джокович объяснил, как ему удалось выиграть 10 из 11 пятисетовых матчей на Уимблдоне

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал то, что ему удалось выиграть 10 из 11 пятисетовых матчей за всё время выступлений на Уимблдоне. Вчера, 5 июля, Джокович со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира.

По словам Джоковича, чем лучше статистика по пятым сетам, тем легче выступать в каждом следующем матче.

«Многое зависит от соперника, от покрытия. Но чем лучше статистика в отношении пятого сета, тем легче тебе играть каждый следующий пятый сет. Разумеется, это логично.

Особенно это справедливо, если играешь с молодыми игроками вроде Синнера, у которого в карьере пока было не так много пятисетовых матчей. Это был его первый четвертьфинал на Уимблдоне. Он сыграл не так много матчей на центральном корте. Все эти вещи играют роль. Насколько большую, зависит от обоих игроков», — приводит слова Новака пресс-служба ATP.

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