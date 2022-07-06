Давид Гоффен оценил шансы Кэмерона Норри в полуфинале с Джоковичем на Уимблдоне
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Бельгийский теннисист Давид Гоффен рассказал, что думает о шансах британца Кэмерона Норри в матче с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона. Вчера, 5 июля, Гоффен проиграл Норри в четвертьфинале турнира. Полуфинал Джокович — Норри состоится завтра, 7 июля.
«Если он сыграет в теннис своей жизни, если Новак не будет чувствовать себя хорошо, мы никогда не знаем… Но Новак — это Новак. Он играет ещё лучше, когда публика против него. Новак — это пришелец. И я даже не знаю, как обыграть пришельца», — приводятся слова Гоффена в «твиттере» журналиста Рави Убхи.
Напомним, Джокович — действующий чемпион Уимблдона. Он шесть раз выигрывал этот турнир.
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