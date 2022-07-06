Онс Жабер рассказала, как перед четвертьфиналом Уимблдона её поддержал бывший теннисист

Вторая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала, как общалась с бывшим марокканским теннисистом Хишамом Арази перед важным четвертьфинальным матчем Уимблдона-2022. Жабер стала первой арабской женщиной, которая вышла в полуфинал Уимблдона с 1983 года.
«Я надеялась добраться до этого этапа уже давно. Я несколько раз боролась в четвертьфинале. Перед игрой я немного поговорила с Хишамом Арази (четырёхкратный четвертьфиналист турниров «Большого шлема), и он сказал мне: «Арабы всегда проигрывают в четвертьфинале, и нам это надоело. Пожалуйста, сломай это». Я подумала: «Я постараюсь, мой друг»… Мы просто писали друг другу сообщения.
После игры он поблагодарил меня за выход в полуфинал и сказал, что теперь я могу пойти и выиграть титул», — приводит слова Онс Жабер WTA Tennis.
Жабер стала первой арабской женщиной, которая вышла в полуфинал Уимблдона с 1983 года. За выход в финал Уимблдона Онс Жабер сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией, которая в своём четвертьфинале обыграла свою соотечественницу Юле Нимайер.
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