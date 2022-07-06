Украинские теннисисты бунтуют против вице-президента федерации. Написали письмо в ITF

Украинские теннисисты написали коллективное письмо в ITF с просьбой отстранить вице-президента Федерации тенниса Украины Евгения Зукина от всех должностей в теннисе. Об этом сообщает сайт «Большой теннис Украины».
В письме спортсменов в ITF сообщается, что представители сборных Украины систематически подвергались притеснению и травле со стороны официальных лиц Федерации тенниса Украины. Также сообщается, что вице-президент федерации Евгений Зукин позволяет себе общение в грубой и непристойной форме с игроками сборной, не пренебрегая угрозами и шантажом.
В пресс-релизе говорится о полном отсутствии согласованности и прозрачности в действиях федерации и неиспользовании финансовой поддержки, недавно полученной от международной организации. Игроки предупреждают ITF о том, что Евгений Зукин сеет раскол и хаос, почти не общаясь с теннисистами. А если и общается, то в агрессивной манере, при этом не предоставляя стандартную помощь для участия в соревнованиях.
И это лишь маленькая часть всего безобразия и ужаса, с которыми сталкиваются игроки. Не желая мириться с таким отношением и положением вещей, игроки направили в компетентные органы письма с требованием отстранить Евгения Зукина от всех должностей в теннисе, как в украинском, так и в европейском.
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