Алькарас в соцсетях похвастался тем, что стал амбассадором BMW

Седьмая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас в своих социальных сетях рассказал, что стал амбассадором BMW в Испании, опубликовав фото с новеньким авто.

Фото: из социальных сетей Карлоса алькараса

«Очень рад стать новым амбассадором BMW в Испании! У нас общие ценности и общая забота об устойчивой мобильности! Убеждены, что вместе мы совершим великие дела», — написал Карлос Алькарас в своих социальных сетях.

В этом году испанец выиграл три турнира на грунте (в Мадриде, Барселоне и Рио-де-Жанейро) и один турнир на харде (в Майами). На прошедшем «Ролан Гаррос» — 2022 Алькарас дошёл до четвертьфинала, где уступил немцу Александру Звереву. На Уимблдоне-2022 Алькарас в матче четвёртого круга проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Следующим турниром испанца будет турнир ATP-500 в Гамбурге, который стартует 18 июля.