«Вот почему я играю». Ник Кирьос выложил свежее фото

40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новый пост в своих соцсетях. Спортсмен дал понять, что играет ради юных любителей тенниса.

«Вот почему я играю. Всем моим юным болельщикам: верьте в себя», — написал Кирьос, прикрепив текст к фото, на котором на него смотрит девочка.

Фото: из личного архива ника кирьоса

Сегодня, 6 июля, Ник Кирьос сыграет в четвертьфинале Уимблдонского турнира. В полуфинал уже вышли серб Новак Джокович и британец Кэмерон Норри, которые сыграют друг с другом завтра, 7 июля.

Расписание четвертьфиналов Уимблдона-2022 на 6 июля (мужчины)

16:30 — Кристьян Гарин (Чили) — Ник Кирьос (Австралия)

17:00 — Тейлор Фритц (США, 11) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

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