«Вот почему я играю». Ник Кирьос выложил свежее фото
Поделиться
40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новый пост в своих соцсетях. Спортсмен дал понять, что играет ради юных любителей тенниса.
«Вот почему я играю. Всем моим юным болельщикам: верьте в себя», — написал Кирьос, прикрепив текст к фото, на котором на него смотрит девочка.
Фото: из личного архива ника кирьоса
Сегодня, 6 июля, Ник Кирьос сыграет в четвертьфинале Уимблдонского турнира. В полуфинал уже вышли серб Новак Джокович и британец Кэмерон Норри, которые сыграют друг с другом завтра, 7 июля.
Расписание четвертьфиналов Уимблдона-2022 на 6 июля (мужчины)
16:30 — Кристьян Гарин (Чили) — Ник Кирьос (Австралия)
17:00 — Тейлор Фритц (США, 11) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Что едят теннисисты в перерывах матчей?
Комментарии
- 6 июля 2022
-
15:37
-
15:37
-
15:31
-
15:29
-
15:29
-
15:17
-
15:06
-
14:06
-
13:30
-
13:27
-
13:21
-
13:04
-
12:26
-
12:12
-
11:46
-
10:59
-
10:44
-
10:21
-
10:16
-
10:04
-
09:49
-
09:41
-
09:33
-
09:23
-
09:14
-
09:01
-
08:33
-
08:29
-
08:23
-
07:43
-
00:22
- 5 июля 2022
-
23:40
-
23:16
-
21:43
-
21:31
Партнерский контент