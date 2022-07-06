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«Вот почему я играю». Ник Кирьос выложил свежее фото

«Вот почему я играю». Ник Кирьос выложил свежее фото
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40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новый пост в своих соцсетях. Спортсмен дал понять, что играет ради юных любителей тенниса.

«Вот почему я играю. Всем моим юным болельщикам: верьте в себя», — написал Кирьос, прикрепив текст к фото, на котором на него смотрит девочка.

Фото: из личного архива ника кирьоса

Сегодня, 6 июля, Ник Кирьос сыграет в четвертьфинале Уимблдонского турнира. В полуфинал уже вышли серб Новак Джокович и британец Кэмерон Норри, которые сыграют друг с другом завтра, 7 июля.

Расписание четвертьфиналов Уимблдона-2022 на 6 июля (мужчины)
16:30 — Кристьян Гарин (Чили) — Ник Кирьос (Австралия)
17:00 — Тейлор Фритц (США, 11) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Кирьоса вызвали в суд прямо во время Уимблдона. Его обвинили в нападении на девушку Кирьоса вызвали в суд прямо во время Уимблдона. Его обвинили в нападении на девушку

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