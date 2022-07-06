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Тарпищев ответил украинке Савчук, назвавшей нонсенсом лидерство Медведева в рейтинге ATP

Тарпищев ответил украинке Савчук, назвавшей нонсенсом лидерство Медведева в рейтинге ATP
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал слова украинской теннисистки Ольги Савчук о первой ракетке мира Данииле Медведеве. Ранее Савчук заявила, что лидерство Медведева в рейтинге ATP является нонсенсом.

«Что сказала Савчук? Считает нонсенсом, что Медведев будет первым после Уимблдона? Пусть играет лучше — в таком случае и она будет первой. А, она уже закончила…

Правила начисления очков сложились исторически. Рейтинг уже давно существует, а у неё он появился только сегодня. Пусть читает регламент — не мы же его придумали. Даже если бы считали очки за Уимблдон, то Джокович не получит дополнительных очков, потому что подтверждает свои очки — ведь он выиграл турнир в прошлом году. Кто ещё может обогнать Медведева? Наверное, никто», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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