Янчук — о словах Савчук про Медведева: пусть украинская теннисистка учится наукам жизни

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на слова украинской теннисистки Ольги Савчук о первой ракетке мира Данииле Медведеве.
«Кто она такая? Я о ней впервые слышу, вообще знать не знаю. Есть законы, правила, которые не нами порождены. Они хорошо себя зарекомендовали. Система подсчёта очков и правила их составления давно всем известны. Я согласен, что Медведев сейчас далеко не номер один по игре, но дело же не в этом, а в системе и правилах. Какие могут быть претензии? Придёт время, сменится номер первый в рейтинге: вместо Медведева будет кто-то другой. Мы как жили, так и будем жить. Никаких протестов и недоразумений система подсчёта очков никогда не вызывала.
Поэтому пусть какая-то украинская теннисистка учится наукам жизни, набирается опыта, а после уже выступает в обществе», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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