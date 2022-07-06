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Симона Халеп уверенно вышла в полуфинал Уимблдона-2022

Симона Халеп уверенно вышла в полуфинал Уимблдона-2022
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Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в полуфинал Уимблдона-2022, уверенно обыграв американку Аманду Анисимову.

Симона одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Поединок длился 1 час 3 минуты. На счету Анисимовой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти возможных. Халеп, в свою очередь, трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В полуфинале румынка встретится с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Напомним, российские и белорусские теннисисты вынуждены пропускать текущий Уимблдон-2022, так как Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) приняла решение отстранить их, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
06 июля 2022, среда. 15:35 МСК
Симона Халеп
18
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Аманда Анисимова
25
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
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