Симона Халеп уверенно вышла в полуфинал Уимблдона-2022

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в полуфинал Уимблдона-2022, уверенно обыграв американку Аманду Анисимову.

Симона одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Поединок длился 1 час 3 минуты. На счету Анисимовой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти возможных. Халеп, в свою очередь, трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В полуфинале румынка встретится с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Напомним, российские и белорусские теннисисты вынуждены пропускать текущий Уимблдон-2022, так как Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) приняла решение отстранить их, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков.