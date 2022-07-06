Симона Халеп уверенно вышла в полуфинал Уимблдона-2022

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в полуфинал Уимблдона-2022, уверенно обыграв американку Аманду Анисимову.
Симона одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Поединок длился 1 час 3 минуты. На счету Анисимовой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти возможных. Халеп, в свою очередь, трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.
В полуфинале румынка встретится с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Напомним, российские и белорусские теннисисты вынуждены пропускать текущий Уимблдон-2022, так как Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) приняла решение отстранить их, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков.
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