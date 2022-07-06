В Госдуме призвали Савчук заниматься домохозяйством после высказываний о Медведеве

Политический и государственный деятель Дмитрий Свищёв прокомментировал слова украинской теннисистки Ольги Савчук о первой ракетке мира Данииле Медведеве.

«Удивительно, что она сама входила в сотню лучших теннисисток мира. Савчук должна чётко понимать, как работает система рейтинга. Вопрос не столько в Медведеве, сколько в участии других спортсменов и выставлении очков. Чётко было сказано, что будет, если российские спортсмены не примут участия в Уимблдоне. Вот и всё.



Она же бывшая спортсменка: о ней забыли — терять ей нечего. Будущее Савчук было в её же руках, но она ничего не добилась. Пусть занимается тренерской работой, домохозяйством, растит своих детей. Вот чем надо заниматься, но точно не лезть в политику. Если у неё есть личные обиды, то это её личные проблемы. Дешёвые выпады только для того, чтобы показать — она уже не спортсменка и обсуждает то, чего не смогла достигнуть. Надо честно уметь проигрывать, принимать победы других», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.