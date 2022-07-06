В Калининграде пройдёт турнир по теннису памяти Александра Волкова

С 3 по 11 сентября 2022 года на грунтовых кортах калининградского стадиона «Балтика» состоятся всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России и заслуженного мастера спорта Александра Волкова.
Показывать своё спортивное мастерство предстоит юношам и девушкам в возрасте до 17 лет. Юные теннисисты будут состязаться как в одиночном, так и в смешанном парном разрядах. Турнир включён в календарь соревнований Российского теннисного тура (РТТ). Ему присвоена самая высокая категория РТТ — первая.
Александр Волков скончался 19 октября 2019 года в возрасте 52 лет. Он выиграл три титула на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, а также два раза выходил в финал Кубка Дэвиса. На пике спортивной карьеры занимал 14-ю строчку в рейтинге АТР. На протяжении 115 недель был первой ракеткой России.
- 6 июля 2022
-
18:51
-
18:24
-
17:27
-
16:59
-
16:52
-
16:41
-
16:27
-
15:37
-
15:37
-
15:31
-
15:29
-
15:29
-
15:17
-
15:06
-
14:06
-
13:30
-
13:27
-
13:21
-
13:04
-
12:26
-
12:12
-
11:46
-
10:59
-
10:44
-
10:21
-
10:16
-
10:04
-
09:49
-
09:41
-
09:33
-
09:23
-
09:14
-
09:01
-
08:33
-
08:29