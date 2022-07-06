В Калининграде пройдёт турнир по теннису памяти Александра Волкова

С 3 по 11 сентября 2022 года на грунтовых кортах калининградского стадиона «Балтика» состоятся всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России и заслуженного мастера спорта Александра Волкова.

Показывать своё спортивное мастерство предстоит юношам и девушкам в возрасте до 17 лет. Юные теннисисты будут состязаться как в одиночном, так и в смешанном парном разрядах. Турнир включён в календарь соревнований Российского теннисного тура (РТТ). Ему присвоена самая высокая категория РТТ — первая.



Александр Волков скончался 19 октября 2019 года в возрасте 52 лет. Он выиграл три титула на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, а также два раза выходил в финал Кубка Дэвиса. На пике спортивной карьеры занимал 14-ю строчку в рейтинге АТР. На протяжении 115 недель был первой ракеткой России.