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Халеп стала первой теннисисткой после С. Уильямс, выигравшей 12 матчей Уимблдона подряд

Халеп стала первой теннисисткой после С. Уильямс, выигравшей 12 матчей Уимблдона подряд
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Победительница Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, которой удалось выиграть на Уимблдоне не менее 12 матчей подряд. Достижение Серены было установлено в период с 2015 по 2018 год, когда американка выиграла 20 матчей.

Беспроигрышная серия Халеп началась в 2019 году и продолжилась в 2022-м. В 2020 году Уимблдон был отменён из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м Симона вынуждена была сняться с турнира из-за травмы икроножной мышцы. Возвращение румынки на корт Уимблдона стало звёздным: она не проиграла ни сета в пяти матчах и отдала всего лишь 28 геймов в 10 сетах.

В четвертьфинале 16-я сеяная Халеп нанесла поражение Аманде Анисимовой со счётом 6:2, 6:4, а в полуфинале Симона встретится с 17-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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