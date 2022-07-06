Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в одном сете от завершения выступления на Уимблдоне-2022. В четвертьфинальном матче второй сеяный Надаль встречается с 11-й ракеткой турнира Тейлором Фритцем. После трёх сетов впереди американец – 6:3, 5:7, 6:3. Четвёртую партию Надаль начал с брейка, но в ответ Фритц взял подачу испанца.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Надаль – Фритц на Уимблдоне.

В сезоне-2022 Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Рафаэль дважды выигрывал Уимблдон (в 2008 и 2010 годах) и ещё три раза доходил до финала. В предыдущий раз испанец участвовал в турнире в 2019 году и завершил выступление в полуфинале.