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Рафаэль Надаль в одном сете от завершения выступления на Уимблдоне-2022

Рафаэль Надаль в одном сете от завершения выступления на Уимблдоне-2022
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Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в одном сете от завершения выступления на Уимблдоне-2022. В четвертьфинальном матче второй сеяный Надаль встречается с 11-й ракеткой турнира Тейлором Фритцем. После трёх сетов впереди американец – 6:3, 5:7, 6:3. Четвёртую партию Надаль начал с брейка, но в ответ Фритц взял подачу испанца.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Надаль – Фритц на Уимблдоне.

В сезоне-2022 Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Рафаэль дважды выигрывал Уимблдон (в 2008 и 2010 годах) и ещё три раза доходил до финала. В предыдущий раз испанец участвовал в турнире в 2019 году и завершил выступление в полуфинале.

Уимблдон (м). 1/4 финала
06 июля 2022, среда. 17:10 МСК
Тейлор Фритц
14
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 5  
3 		7 3 4  
             
Рафаэль Надаль
4
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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