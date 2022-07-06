Даниил Медведев рассказал о своей излюбленной тактике

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о тактике, благодаря которой добился успеха.
Медведев практикует глубокий приём на подаче соперника: очень часто он стоит дальше от задней линии, потому что ему так проще принимать.
«Когда я принимаю близко к задней линии, как многие другие игроки в Туре, мне кажется, это не так хорошо работает для меня. У меня, как я думаю, нет быстрой реакции, чтобы отреагировать на подачу, и я должен сгенерировать силу подачи соперника, находясь чуть дальше за задней.
Так что всю мою карьеру я пытаюсь делать что-то иначе и пробовать разные вещи. Иногда я принимаю близко (к задней линии), иногда намного дальше. И со временем вижу, какой приём приносит мне больше очков. И я могу играть лучше, когда возвращаю мячи, находясь глубже за задней линией. В целом думаю, что расположение дальше от задней линии приносит мне больше побед.
Как удаётся сохранить баланс так, чтобы следующий удар выполнить из выгодной позиции? Думаю, здесь много физической работы с тренером. Потому что мы пытаемся воспроизвести подобные сценарии игры в тренировке: когда ты немного дальше от задней линии. И когда он [тренер] отправляет на твою сторону короткие удары, ты должен передвигаться на скорости к мячу. Да, это не совсем просто, когда ты действительно далеко от задней линии и получаешь короткий удар соперника. Иногда это непросто регулировать. Такая работа с тренером даёт мне возможность подготовить себя к этому в матче», — сказал Медведев в интервью Tennis TV.
- 6 июля 2022
-
20:32
-
20:10
-
19:47
-
19:33
-
19:11
-
18:51
-
18:24
-
17:27
-
16:59
-
16:52
-
16:41
-
16:27
-
15:37
-
15:37
-
15:31
-
15:29
-
15:29
-
15:17
-
15:06
-
14:06
-
13:30
-
13:27
-
13:21
-
13:04
-
12:26
-
12:12
-
11:46
-
10:59
-
10:44
-
10:21
-
10:16
-
10:04
-
09:49
-
09:41
-
09:33