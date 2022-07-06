Даниил Медведев рассказал о своей излюбленной тактике

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о тактике, благодаря которой добился успеха.

Медведев практикует глубокий приём на подаче соперника: очень часто он стоит дальше от задней линии, потому что ему так проще принимать.

«Когда я принимаю близко к задней линии, как многие другие игроки в Туре, мне кажется, это не так хорошо работает для меня. У меня, как я думаю, нет быстрой реакции, чтобы отреагировать на подачу, и я должен сгенерировать силу подачи соперника, находясь чуть дальше за задней.

Так что всю мою карьеру я пытаюсь делать что-то иначе и пробовать разные вещи. Иногда я принимаю близко (к задней линии), иногда намного дальше. И со временем вижу, какой приём приносит мне больше очков. И я могу играть лучше, когда возвращаю мячи, находясь глубже за задней линией. В целом думаю, что расположение дальше от задней линии приносит мне больше побед.

Как удаётся сохранить баланс так, чтобы следующий удар выполнить из выгодной позиции? Думаю, здесь много физической работы с тренером. Потому что мы пытаемся воспроизвести подобные сценарии игры в тренировке: когда ты немного дальше от задней линии. И когда он [тренер] отправляет на твою сторону короткие удары, ты должен передвигаться на скорости к мячу. Да, это не совсем просто, когда ты действительно далеко от задней линии и получаешь короткий удар соперника. Иногда это непросто регулировать. Такая работа с тренером даёт мне возможность подготовить себя к этому в матче», — сказал Медведев в интервью Tennis TV.