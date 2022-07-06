Кирьос стал самым низкорейтинговым полуфиналистом Уимблдона с 2008 года

Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, стал самым низкорейтинговым и первым несеяным полуфиналистом Уимблдона с 2008 года. Тогда в эту стадию вышли 75-й номер посева Марат Сафин и 94-й номер Райнер Шюттлер.

Кирьос в четвертьфинальном матче нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5) и впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он дважды добирался до четвертьфинала — на Australian Open — 2015 и Уимблдоне-2014.

В полуфинале австралиец сыграет с победителем пары Надаль (2) / Фритц (11). «Чемпионат» ведёт онлайн текстовую трансляцию поединка. В эту стадию уже вышли серб Новак Джокович и британец Кэмерон Норри, которые сыграют друг с другом завтра, 7 июля.