Кирьос стал самым низкорейтинговым полуфиналистом Уимблдона с 2008 года
Поделиться
Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, стал самым низкорейтинговым и первым несеяным полуфиналистом Уимблдона с 2008 года. Тогда в эту стадию вышли 75-й номер посева Марат Сафин и 94-й номер Райнер Шюттлер.
Кирьос в четвертьфинальном матче нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5) и впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он дважды добирался до четвертьфинала — на Australian Open — 2015 и Уимблдоне-2014.
В полуфинале австралиец сыграет с победителем пары Надаль (2) / Фритц (11). «Чемпионат» ведёт онлайн текстовую трансляцию поединка. В эту стадию уже вышли серб Новак Джокович и британец Кэмерон Норри, которые сыграют друг с другом завтра, 7 июля.
Новость по темеНик Кирьос впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»
Комментарии
- 6 июля 2022
-
21:45
-
21:31
-
21:22
-
21:16
-
20:32
-
20:10
-
19:47
-
19:33
-
19:11
-
18:51
-
18:24
-
17:27
-
16:59
-
16:52
-
16:41
-
16:27
-
15:37
-
15:37
-
15:31
-
15:29
-
15:29
-
15:17
-
15:06
-
14:06
-
13:30
-
13:27
-
13:21
-
13:04
-
12:26
-
12:12
-
11:46
-
10:59
-
10:44
-
10:21
-
10:16
Партнерский контент