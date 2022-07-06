Капитан сборной Украины по теннису опроверг информацию из письма игроков в ITF

Капитан сборной Украины в Кубке Дэвиса Андрей Медведев опроверг информацию о том, что вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин определяет состав национальной команды на основе своих симпатий.



Это одно из обвинений в адрес Зукина, которые содержатся в письме украинских теннисистов в ITF с целью отстранить чиновника от занимаемой должности.

«Как капитан мужской национальной сборной в Кубке Дэвиса был неприятно удивлён письмом, подписанным известными теннисистами, в котором они предъявляют обвинения в адрес исполнительного директора ФТУ Евгения Зукина. Я могу засвидетельствовать, что всё, что касается порядка утверждения состава команд, не соответствует действительности!

Окончательный состав на каждый матч я утверждаю лично, поскольку именно я отвечаю за окончательный результат. Хочу отметить, речь идёт не только о текущем результате, мы нарабатываем команду на будущее, поэтому активно приглашаем в сборную молодых игроков. Мы обязаны смотреть на перспективу.

Сам процесс выбора теннисистов происходит следующим образом: я вместе с тренером сборной Михаилом Филимой составляю список тех, кого хотел бы видеть в команде. Знакомлюсь с пожеланиями федерации, если они есть, потом утверждаю окончательный состав. Всё, другой процедуры никогда не было. Евгений Зукин не имеет никакого отношения к формированию сборной, в сферу его ответственности входит решение финансовых вопросов, в том числе связанных с вознаграждением за матч», — приводит слова Медведева «Большой теннис Украины».