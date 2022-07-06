«Они не выбирали, где им родиться». Рыбакина — о запрете участия россиян в Уимблдоне
Поделиться
23-я ракетка мира Елена Рыбакина рассказала, как относится к запрету участия российских теннисистов на Уимблдоне-2022. Теннисистка до 2018 года представляла Россию, а затем сменила спортивное гражданство на казахстанское.
«Когда узнала про эту новость, то поняла — это не то, о чём я мечтала услышать. Мы занимаемся спортом. Все хотят соревноваться. Они не выбирали, где им родиться. Конечно, я им сочувствую, потому что все хотят выступать на таком крупном турнире, как Уимблдон», — приводит слова Рыбакиной The Guardian.
В четвертьфинале Елена одержала победу в противостоянии с Айлой Томлянович (Австралия) со счётом 4:6, 6:2, 6:3 и стала первым представителем Казахстана, вышедшим в полуфинал турнира «Большого шлема».
Новость по темеЕлена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона
Комментарии
- 6 июля 2022
-
21:45
-
21:31
-
21:22
-
21:16
-
20:32
-
20:10
-
19:47
-
19:33
-
19:11
-
18:51
-
18:24
-
17:27
-
16:59
-
16:52
-
16:41
-
16:27
-
15:37
-
15:37
-
15:31
-
15:29
-
15:29
-
15:17
-
15:06
-
14:06
-
13:30
-
13:27
-
13:21
-
13:04
-
12:26
-
12:12
-
11:46
-
10:59
-
10:44
-
10:21
-
10:16
Партнерский контент