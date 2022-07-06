«Они не выбирали, где им родиться». Рыбакина — о запрете участия россиян в Уимблдоне

23-я ракетка мира Елена Рыбакина рассказала, как относится к запрету участия российских теннисистов на Уимблдоне-2022. Теннисистка до 2018 года представляла Россию, а затем сменила спортивное гражданство на казахстанское.

«Когда узнала про эту новость, то поняла — это не то, о чём я мечтала услышать. Мы занимаемся спортом. Все хотят соревноваться. Они не выбирали, где им родиться. Конечно, я им сочувствую, потому что все хотят выступать на таком крупном турнире, как Уимблдон», — приводит слова Рыбакиной The Guardian.

В четвертьфинале Елена одержала победу в противостоянии с Айлой Томлянович (Австралия) со счётом 4:6, 6:2, 6:3 и стала первым представителем Казахстана, вышедшим в полуфинал турнира «Большого шлема».