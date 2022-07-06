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Надаль в пяти сетах одолел Фритца и вышел в полуфинал Уимблдона

Надаль в пяти сетах одолел Фритца и вышел в полуфинал Уимблдона
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Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче второй сеяный Надаль нанёс поражение 11-й ракетке турнира американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). Встреча продолжалась 4 часа 20 минут.

Надаль пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь из 14 брейк-пойнтов. Фритц выполнил 19 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал восемь брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Надаль – Фритц на Уимблдоне.

В сезоне-2022 Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Рафаэль дважды выигрывал Уимблдон (в 2008 и 2010 годах) и ещё три раза доходил до финала. В предыдущий раз испанец участвовал в турнире в 2019 году и завершил выступление в полуфинале.

Лучшим достижением 24-летнего Фритца на турнирах «Большого шлема» была 1/8 финала Australian Open – 2022. На Уимблдоне ранее он не проходил дальше третьего круга.

За выход в финал Надаль сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

Уимблдон (м). 1/4 финала
06 июля 2022, среда. 17:10 МСК
Тейлор Фритц
14
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 5 6 4
3 		7 3 7 7 10
             
Рафаэль Надаль
4
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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