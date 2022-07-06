Надаль в пяти сетах одолел Фритца и вышел в полуфинал Уимблдона

Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинальном матче второй сеяный Надаль нанёс поражение 11-й ракетке турнира американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). Встреча продолжалась 4 часа 20 минут.
Надаль пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь из 14 брейк-пойнтов. Фритц выполнил 19 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал восемь брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Надаль – Фритц на Уимблдоне.
В сезоне-2022 Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос». Рафаэль дважды выигрывал Уимблдон (в 2008 и 2010 годах) и ещё три раза доходил до финала. В предыдущий раз испанец участвовал в турнире в 2019 году и завершил выступление в полуфинале.
Лучшим достижением 24-летнего Фритца на турнирах «Большого шлема» была 1/8 финала Australian Open – 2022. На Уимблдоне ранее он не проходил дальше третьего круга.
За выход в финал Надаль сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|6
|5
|6 4
|
|7
|3
|7
|7 10
- 6 июля 2022
-
21:45
-
21:31
-
21:22
-
21:16
-
20:32
-
20:10
-
19:47
-
19:33
-
19:11
-
18:51
-
18:24
-
17:27
-
16:59
-
16:52
-
16:41
-
16:27
-
15:37
-
15:37
-
15:31
-
15:29
-
15:29
-
15:17
-
15:06
-
14:06
-
13:30
-
13:27
-
13:21
-
13:04
-
12:26
-
12:12
-
11:46
-
10:59
-
10:44
-
10:21
-
10:16