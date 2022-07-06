Надаль после победы в четвертьфинале Уимблдона рассказал, что мог не закончить матч

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал победу в четвертьфинале Уимблдона-2022. Испанец обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).
«Я не знаю, как мне это удалось. Честно, мне нравятся такие матчи, и я не знаю, как благодарить болельщиков за такую поддержку. Это был тяжёлый поединок против отличного игрока. Тейлор вообще классно проводит весь сезон. Для меня встреча получилась совсем непростой. Я просто рад, что вышел в полуфинал. Вот и всё.
В целом чувствую себя нормально, но с мышцами живота что-то не так. Мне пришлось немного изменить подачу. Было много моментов, когда я думал, что, возможно, не смогу закончить матч. Но на корте была запредельная энергия. Спасибо за это», — приводит слова Надаля Sports.ru со ссылкой на Eurosport.
- 6 июля 2022
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