Кирьос — о поединке с Надалем: у людей по всему миру потекли бы слюнки

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о предстоящей встрече с Рафаэлем Надалем в полуфинале Уимблдона. Он дал комментарий во время четвертьфинального матча испанца с американцем Тейлором Фритцем.
«Очевидно, Рафаэль и я — совершенно разные личности, но мы чертовски уважаем друг друга. Я чувствую, что у людей по всему миру потекли бы слюнки от этого поединка. Возможно, это будет самый просматриваемый матч всех времён. Пожалуй, это так», — приводит слова Кирьоса известный теннисный обозреватель Рави Убха в своих социальных сетях.
Кирьос в четвертьфинальном матче нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5) и впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он дважды добирался до четвертьфинала — на Australian Open — 2015 и Уимблдоне-2014.
Надаль обыграл Фритца со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4) и стал соперником Кирьоса в полуфинале.
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