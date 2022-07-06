Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос — о поединке с Надалем: у людей по всему миру потекли бы слюнки

Кирьос — о поединке с Надалем: у людей по всему миру потекли бы слюнки
Комментарии

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о предстоящей встрече с Рафаэлем Надалем в полуфинале Уимблдона. Он дал комментарий во время четвертьфинального матча испанца с американцем Тейлором Фритцем.

«Очевидно, Рафаэль и я — совершенно разные личности, но мы чертовски уважаем друг друга. Я чувствую, что у людей по всему миру потекли бы слюнки от этого поединка. Возможно, это будет самый просматриваемый матч всех времён. Пожалуй, это так», — приводит слова Кирьоса известный теннисный обозреватель Рави Убха в своих социальных сетях.

Кирьос в четвертьфинальном матче нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5) и впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Ранее он дважды добирался до четвертьфинала — на Australian Open — 2015 и Уимблдоне-2014.

Надаль обыграл Фритца со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4) и стал соперником Кирьоса в полуфинале.

Новость по теме
Кирьос стал самым низкорейтинговым полуфиналистом Уимблдона с 2008 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022