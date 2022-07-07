«Хотите, чтобы я звучал как заезженная пластинка?» Кирьос — на вопросы о нападении

Австралийский теннисист Ник Кирьос отказался отвечать на вопросы прессы, касающиеся обвинений в нападении на бывшую девушку, после четвертьфинального матча с чилийцем Кристьяном Гарином.
«Очевидно, у меня много мыслей и вещей, которые я хотел бы сказать по этому поводу, но адвокаты посоветовали мне ничего не комментировать. Я понимаю, все хотят спросить об этом, но сейчас не время для подробностей», — приводит слова Кирьоса Sports Illustrated.
Позже на пресс-конференции Кирьоса спросили о времени, когда он должен явиться в суд. Австралиец вновь ушёл от ответа.
«Понимаю, вы хотите подробностей, но я не могу больше отвечать на этот вопрос. Хотите, чтобы я звучал как заезженная пластинка?» — добавил Кирьос.
Кирьос в четвертьфинале Уимблдона-2022 нанёс поражение Кристьяну Гарину со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5) и впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», где встретится с Рафаэлем Надалем.
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