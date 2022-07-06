Два левши вышли в полуфинал Уимблдона впервые за 30 лет

Два из четырёх полуфиналистов Уимблдона-2022 в мужском одиночном разряде, испанец Рафаэль Надаль и британец Кэмерон Норри, — левши.

В предыдущий раз двое левшей встретились в полуфинале травяного турнира «Большого шлема» в 1992 году. Тогда это были хорват Горан Иванишевич и американец Джон Макинрой. Предыдущий полуфинал турнира «Большого шлема» с участием двух левшей состоялся в 2010 году на «Ролан Гаррос». Тогда это были Надаль и представитель Австрии Юрген Мельцер.

В полуфинале Уимблдона-2022 Надаль встретится с австралийцем Ником Кирьосом, а Норри сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Джокович шесть раз выигрывал Уимблдон, Надаль дважды становился чемпионом травяного мэйджора. Кирьос и Норри впервые в карьере сыграют в полуфинале турнира «Большого шлема».