Рафаэль Надаль: не могу дать однозначный ответ, сыграю ли в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о проблемах с мышцами живота, которые испытывал во время четвертьфинала с американцем Тейлором Фритцем.

Надаль брал медицинский тайм-аут и мог сняться, но в итоге выиграл матч со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). Рафаэль вышел в полуфинал, но состоится ли встреча с австралийцем Ником Кирьосом, он пока не знает.

«Я привык терпеть боль и играть с проблемами. Поэтому знаю, что, когда чувствую нечто подобное, значит, с моим животом что-то не так. Подобные ощущения у меня уже пару дней. Но сегодня был худший. Боль усилилась и ограничивала движения.

Сыграю ли я в полуфинале? Не могу дать однозначный ответ, потому что завтра может случиться ещё что-то, и я окажусь лжецом. В конце концов, все решения принимает сам игрок, но мне нужно узнать разные мнения и всё проверить должным образом. Здоровье важнее победы на Уимблдоне.

Хотя если отбросить проблемы, то, по моим ощущениям, я отлично играю», — приводит слова Надаля Ubitennis.