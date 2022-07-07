Для пятерых теннисистов полуфинал ТБШ будет дебютным. Такого не было 25 лет

В полуфинал Уимблдона-2022 вышли сразу пять теннисистов, ранее не выступавших на этой стадии турниров «Большого шлема». В женском одиночном разряде это представительница Туниса Онс Жабер и немка Татьяна Мария, которые сыграют за путёвку в финал друг с другом, а также Елена Рыбакина из Казахстана. В мужском турнире – австралиец Ник Кирьос и британец Кэмерон Норри.
Последний раз подобное случалось на Открытом чемпионате США в 1997 году. Тогда впервые в полуфинале турнира «Большого шлема» сыграли швед Йонас Бьоркман, британец Грег Руседски, румынка Ирина Спырля, американки Линдсей Дэвенпорт и Винус Уильямс.
Российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. В связи с этим АТР и WTA решили не начислять рейтинговые очки за этот турнир.
- 7 июля 2022
-
01:04
-
00:43
-
00:18
-
00:16
- 6 июля 2022
-
23:51
-
23:45
-
23:14
-
22:35
-
21:45
-
21:31
-
21:22
-
21:16
-
20:32
-
20:10
-
19:47
-
19:33
-
19:11
-
18:51
-
18:24
-
17:27
-
16:59
-
16:52
-
16:41
-
16:27
-
15:37
-
15:37
-
15:31
-
15:29
-
15:29
-
15:17
-
15:06
-
14:06
-
13:30
-
13:27
-
13:21