Для пятерых теннисистов полуфинал ТБШ будет дебютным. Такого не было 25 лет

В полуфинал Уимблдона-2022 вышли сразу пять теннисистов, ранее не выступавших на этой стадии турниров «Большого шлема». В женском одиночном разряде это представительница Туниса Онс Жабер и немка Татьяна Мария, которые сыграют за путёвку в финал друг с другом, а также Елена Рыбакина из Казахстана. В мужском турнире – австралиец Ник Кирьос и британец Кэмерон Норри.

Последний раз подобное случалось на Открытом чемпионате США в 1997 году. Тогда впервые в полуфинале турнира «Большого шлема» сыграли швед Йонас Бьоркман, британец Грег Руседски, румынка Ирина Спырля, американки Линдсей Дэвенпорт и Винус Уильямс.

Российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. В связи с этим АТР и WTA решили не начислять рейтинговые очки за этот турнир.