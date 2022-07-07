Томлянович заявила, что не сталкивалась с насилием, когда была в отношениях с Кирьосом

44-я ракетка мира австралийская теннисистка Айла Томлянович прокомментировала обвинения в адрес Ника Кирьоса в домашнем насилии. Ранее сообщалось, Кирьосу предъявили обвинение в нападении на свою бывшую девушку Кьяру Пассари. Сообщается, что речь идёт об инциденте, который произошёл в декабре 2021 года. Тогда Кирьос грубо схватил Пассари. Ник должен предстать перед судом 2 августа.

«Я действительно не знаю, что именно говорят о его прошлых отношениях и обвинениях. Я не знаю об этом. Прошло некоторое время с тех пор, как наши отношения закончились. Очевидно, я всегда держала свои отношения в тайне. Я хотел бы сохранить это. Я определенно против домашнего насилия. Я надеюсь, что эта ситуация разрешится. Я не сталкивалась с таким, когда встречалась с Кирьосом», — приводит слова Томлянович Daily Mail.

Томлянович и Кирьос находились в отношениях с 2015 по 2017 год.