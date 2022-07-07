Фритц назвал поражение от Надаля на Уимблдоне самым болезненным в карьере

Представитель США Тайлер Фритц прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче Уимблдона от испанца Рафаэля Надаля.

«Это, наверное, самое болезненное поражение, которое у меня когда-либо было. Я уверенно говорю, что это номер один, потому что буквально после того, как матч закончился, я сидел, и мне хотелось плакать. Я никогда не чувствовал себя так после поражения. Этого достаточно, чтобы понять, что это поражение ранит больше, чем любое другое. Болельщики поддерживали Надаля? Я не могу злиться, потому что это Надаль», — приводит слова Фритца Reuters.Reuters.

За выход в финал Уимблдона Надаль сыграет с австралийцем Ником Кирьосом. Уимблдон продлится до 10 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 46 млн.