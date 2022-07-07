Трёх охранников Уимблдона арестовали за драку возле корта

Трое охранников Уимблдона арестованы за драку друг с другом около второго корта на глазах у болельщиков, сообщает Daily Mail.

По данным источника, трое охранников Уимблдона были арестованы после драки возле теннисного корта во время продолжительного обеденного перерыва. Известно, что один рабочий обвинил своего коллегу в трёхчасовом перерыве, прежде чем сообщить об этом руководителю компании. Завязалась серьёзная драка между тремя мужчинами на глазах болельщиков, которые вызвали полицию.

Сообщается, охранников отпустили под залог до конца июля.

Ранее сообщалось, что Уимблдон вынужден увольнять сотрудников из-за рекордно низкой посещаемости турнира за последние 15 лет.

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 46 млн.