Томлянович раскритиковала журналиста за вопросы о Кирьосе после её поражения на Уимблдоне

44-я ракетка мира австралийская теннисистка Айла Томлянович раскритиковала журналиста за вопрос о Нике Кирьосе после четвертьфинального матча на Уимблдоне, где она уступила представительница Казахстана Елене Рыбакиной.

«Весьма разочаровывает то, что после почти двух часов игры в моем четвертьфинале это был первый вопрос, который журналист решил задать мне, и так и не задал ничего, связанного с матчем», — написала Томлянович в своём «твиттере».

Сразу после матча Томлянович спросили об их прошлых отношениях с Ником Кирьосом. Это связано с тем, что накануне Кирьосу предъявили обвинение в нападении на свою бывшую девушку Кьяру Пассари. Сообщается, что речь идёт об инциденте, который случился в декабре прошлого года. Тогда Кирьос грубо схватил Пассари. Ник должен предстать перед судом 2 августа.