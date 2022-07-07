Елена Веснина показала фотографии в купальнике

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, победительница трёх турниров WTA Елена Веснина выложила новые снимки в своих социальных сетях. На фотографиях спортсменка позирует в купальнике перед камерой.
Фото: из личного архива елены весниной
Фото: из личного архива елены весниной
35-летняя Веснина — олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым, победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2013, Открытый чемпионат США — 2014, Уимблдонский турнир — 2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии — 2016), 12-кратная финалистка турниров «Большого шлема» (восемь раз — в женском парном разряде и четырежды — в миксте), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA (из них три — в одиночном разряде), бывшая первая ракетка мира в парном разряде, двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.
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